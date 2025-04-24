×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu... 10 yaşındaki Roza'dan acı haber: Kurtarılamadı

Güncelleme Tarihi:

#Roza Bakan#Diyarbakır#Bismil
Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu... 10 yaşındaki Rozadan acı haber: Kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 13:55

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken merdivenden düşen Roza Bakan (8), tedavi gördüğü hastanede 10 ay sonra yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Olay, 18 Haziran 2024’te Bismil ilçesi kırsal Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Roza Bakan, arkadaşlarıyla oyun oynarken evlerinin merdiveninden dengesini kaybedip düştü.

Bakan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bakan, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Roza Bakan, ambulans uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İSTANBUL'A SEVK EDİLMİŞTİ

Hastanede tedavisi süren Roza Bakan, dün sabah hayatını kaybetti. Bakan’ın cenazesi, uçakla Diyarbakır Havalimanı’na getirildi. Yakınları tarafından alınan Roza Bakan’ın cenazesi, kırsal Uğurlu Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haberin Devamı

Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu... 10 yaşındaki Rozadan acı haber: Kurtarılamadı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roza Bakan#Diyarbakır#Bismil

BAKMADAN GEÇME!