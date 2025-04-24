Arkadaşlarıyla oyun oynuyordu... 10 yaşındaki Roza'dan acı haber: Kurtarılamadı

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Olay, 18 Haziran 2024’te Bismil ilçesi kırsal Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Roza Bakan, arkadaşlarıyla oyun oynarken evlerinin merdiveninden dengesini kaybedip düştü.

Bakan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bakan, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Roza Bakan, ambulans uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İSTANBUL'A SEVK EDİLMİŞTİ

Hastanede tedavisi süren Roza Bakan, dün sabah hayatını kaybetti. Bakan’ın cenazesi, uçakla Diyarbakır Havalimanı’na getirildi. Yakınları tarafından alınan Roza Bakan’ın cenazesi, kırsal Uğurlu Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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