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Arkadaşlarıyla kampa giden gencin kahreden ölümü

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#Metehan Gümüş#Samsun#Kamp
Arkadaşlarıyla kampa giden gencin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 10:14

Çorum'dan Samsun'a gelip, sahile kamp kuran 5 kişilik arkadaş grubundan Metehan Gümüş (19), sabah girdikleri denizde gözden kayboldu. Bilinci kapalı bir şekilde sudan çıkarılan Gümüş, yaşamını yitirdi.

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Olay, saat 06.00 sıralarında Atakum ilçesine bağlı İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Çorum'dan Samsun'a gelip, sahilde kamp kuran Yasin Öncel (19), Metehan Gümüş (19), Eren Kolcu (19), kardeşi A.K. (14) ve Mehmet Tarık Koçyiğit (19), sabah saatlerinde yüzmek için İncesu Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra Metehan Gümüş'ün gözden kaybolduğunu gören arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Arkadaşlarıyla kampa giden gencin kahreden ölümü

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, dalgıç polis, itfaiyeye bağlı cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sonucu ekipler, Gümüş'ü bilinci kapalı bir şekilde denizden çıkardı. İlk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gümüş, kurtarılamadı.

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Arkadaşlarıyla kampa giden gencin kahreden ölümü

 

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#Metehan Gümüş#Samsun#Kamp

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