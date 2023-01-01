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Arkadaşlarıyla gezerken tartıştığı kişiler silahla yaraladı

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#Bursa#Ömer El Kadri#Silah
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 08:52

Bursa'da Ömer El Kadri (27), arkadaşlarıyla gezdiği sırada, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla bacağından vurularak yaralandı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Ömer El Kadri arkadaşlarıyla birlikte gezdiği sırada kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, silahla Ömer El Kadri'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Ömer El Kadri, ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Ömer El Kadri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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#Bursa#Ömer El Kadri#Silah

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