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Arkadaşlarıyla balık tutmaya gitmişti: Suda kaybolan gençten acı haber

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#Adana#Seyhan Baraj Gölü#Müslüm U.
Arkadaşlarıyla balık tutmaya gitmişti: Suda kaybolan gençten acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 09:54

Adana'nın Çukurova ilçesinde arkadaşlarıyla balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek Seyhan Baraj Gölü'ne düşen Müslüm U., suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaştı.  

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla balık tutmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına gelen Müslüm U., iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü.

Arkadaşlarıyla balık tutmaya gitmişti: Suda kaybolan gençten acı haber

Bir süre suda çırpınan Müslüm U., ardından gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve su altı polisi sevk edildi.

Arkadaşlarıyla balık tutmaya gitmişti: Suda kaybolan gençten acı haber

Gölde arama yapan dalgıç polisler, sabah saatlerinde Müslüm U.'nun cansız bedenine ulaştı. Müslüm U.'nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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#Adana#Seyhan Baraj Gölü#Müslüm U.

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