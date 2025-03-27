Arkadaşlarının yaptığı şaka 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

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Çanaklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan çıkan Suriye uyruklu Gazel Alsheikh, iddiaya göre, şakalaştığı arkadaşları tarafından yola itildi. Bu sırada caddede ilerleyen A.B. yönetimindeki 01 ADL 295 plakalı okul servisi minibüsü, Alsheikh'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Alsheikh'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyan Alsheikh'in yakınları, kaza yerine gelip gözyaşı döktü. Alsheikh'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Alsheikh'i ittiği iddia edilen 2 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı.

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BABA KIZININ ELİNİ TUTUP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Acı haberi alan Gazel'in ailesi olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Baba Bassen Alsheıkm yerde cansız yatan kızını elini tutarak uzun süre ağladı. Yakınları tarafından sakinleştirilen aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

Savcı ve polisin olay yeri incelemesi sonrasında küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.