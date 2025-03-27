×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Arkadaşlarının yaptığı şaka 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Şaka#Çocuk
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 17:21

Adana'nın Kozan ilçesinde şakalaştığı arkadaşlarının yola ittiği iddia edilen öğrenci Gazel Alsheikh (11), okul servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi alan Gazel'in ailesi olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Baba Bassen Alsheıkm yerde cansız yatan kızını elini tutarak uzun süre ağladı. Yakınları tarafından sakinleştirilen aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

Haberin Devamı

Çanaklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu'ndan çıkan Suriye uyruklu Gazel Alsheikh, iddiaya göre, şakalaştığı arkadaşları tarafından yola itildi. Bu sırada caddede ilerleyen A.B. yönetimindeki 01 ADL 295 plakalı okul servisi minibüsü, Alsheikh'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlarının yaptığı şaka 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Ekipler, Alsheikh'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyan Alsheikh'in yakınları, kaza yerine gelip gözyaşı döktü. Alsheikh'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Alsheikh'i ittiği iddia edilen 2 arkadaşı, polis tarafından gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Arkadaşlarının yaptığı şaka 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

BABA KIZININ ELİNİ TUTUP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Acı haberi alan Gazel'in ailesi olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Baba Bassen Alsheıkm yerde cansız yatan kızını elini tutarak uzun süre ağladı. Yakınları tarafından sakinleştirilen aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

Arkadaşlarının yaptığı şaka 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

Savcı ve polisin olay yeri incelemesi sonrasında küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Arkadaşlarının yaptığı şaka 11 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Şaka#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!