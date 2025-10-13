×
Arkadaşlarını darp edip telefonunu gasp ettiler: 6 şüpheli gözaltında!

Samsun'da 21 yaşındaki arkadaşlarını darp edip telefonunu gasp eden 6 şüpheli gözaltına alındı. Darp edilen gencin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde Ç.Ş.T.'yi (21) darbedip telefonunu gasbeden 6 arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.Ş.T., tartıştığı arkadaşları tarafından darbedildi. Ç.Ş.T.’nin telefonunu da gasbeden şüpheliler, kaçtı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI!

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Çalışma başlatan polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen M.A. (20), Y.A. (17), R.K. (19), V.E. (20), M.E. (19) ve M.E. isimli kadını gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

