Arkadaşlarından güvenlik isyanı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan vakıf üniversitesinde, 24 Şubat’ta, Eczacılık Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.’yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.’yi 4 kez bıçakladı. Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Ferhat D.’nin geçmişte ‘kasten yaralama’ suçundan gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemede ev hapsi şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi. Ferhat D.’nin okuldaki kaydını dondurduğu hakkında verilen adli kontrol kararı bittiğinde ise okula geri döndüğü öne sürüldü. Böbrek, kalp ve göğüs kısmından 4 kez bıçaklandığı ardından da tekmelendiği öğrenilen Serhan M.‘nin son doktor kontrollerinde durumunun iyiye gittiği ve entübeden çıkarıldığı öğrenildi.

‘CİNAYETE TEŞEBBÜS’

Serhan M.’nin arkadaşı Ahmet Emin Dilben, “Arkadaşımız çok düzgün, dürüst, güvenilir bir çocuktu ve sebepsiz yere bir öğrenci tarafından bıçaklandı. Ferhat isimli şahıs öldürmeye teşebbüsten yargılanmalıdır. Bu kişinin okula nasıl girdiği, okula 12 santimetre bir çakıyı nasıl sokabildiği, daha da ötesinde böyle bir olayı yapıp eli kanlı bir şekilde bıçakla okuldan nasıl çıkabildiği bizim çok endişelendiğimiz, ileride geleceğimizle ilgili endişe duyduğumuz ve bu okula girerken endişe yaşadığımız çok ciddi bir konudur. Okulumuzla ilgili bu konuda herhangi bir açıklamaya ulaşamadık. Bu olayla ilgili yetkililerin gerekli ihmallerin araştırılmasını, okulda neden olay sırasında revir personeli bulunmadığını, güvenlik personelinin neden okula bıçak sokulmasına müsaade ettiğini ve olay sırasında hiçbir açıklama yapılmadığıyla ilgili bir net dönüş bekliyoruz” dedi.

‘NEDEN KAMERA YOK’

Öğrenci Oğuzcan Yıldız da “Grubumuz da var, müzik kulübü, kendisi çok iyi bir arkadaşımız. Okulumuzun yangın merdivenlerinin her bir katında güvenlik kameraları yok. Bu Ferhat denen çocuk Serhan arkadaşımızı oraya kamera olmadığını bilerek çağırdı ve bıçakladı. Bu bildiğiniz planlı adam öldürme kastına girer. Bizim okulumuzun yangın merdivenlerinde neden kamera yok“ diye konuştu.