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Arkadaşların kavgası kanlı bitti! 13 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü

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#Onur Yılmaz#Manisa#Cinayet
Arkadaşların kavgası kanlı bitti 13 yaşındaki çocuk, 16 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 10:10

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 13 yaşındaki C.T. ile 16 yaşındaki arkadaşı Onur Yılmaz arasında çıkan kavga acı sonla bitti. Bıçaklanan Onur Yılmaz kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan C.T.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

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Olay, saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi 6109'uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; C.T. ile arkadaşı Onur Yılmaz arasında sokakta henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T., yanındaki bıçakla Yılmaz'ı yaraladı. Yılmaz yere yığılırken, C.T. ise koşarak kaçtı.

HASTANEDE CAN VERDİ 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yılmaz, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Onur Yılmaz, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları, hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, C.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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#Onur Yılmaz#Manisa#Cinayet

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