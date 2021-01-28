‘Arkadaşlarımızı yitirmek istemeyiz’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Muharrem İnce’nin kuracağı yeni partiye katılacakları iddia edilen üç CHP milletvekiliyle ilgili, “An itibariyle partiden bir kopuş bir ayrılma yoktur. Arkadaşlarımızı yitirmek, kaybetmek istemeyiz” dedi.
Özel, dün Meclis’teki basın toplantısında özetle şunları söyledi:
KAPIDAN GİRECEĞİZ
“Artık psikolojik iktidar el değiştirdi. Artık kendilerini muhalefette görüyorlar. ‘Kapının önünde bekleyeceksiniz’ diyor. Kim bekler kapının önünde, birazdan içeriye girecek olan. Ne demektir bu; ‘2023’te seçim yapıldığında o kapıdan gireceksin’ demektir. Nerede bekliyoruz; kapının önünde. Niye bekliyoruz? Seçim olmadığı için. Seçim olsa kapıdan gireceğiz. Öyle bir süreç ki bu Sayın Bahçeli Türkiye’de yaşananları Rusya benzeri bir ayaklanma ve provokasyona benzetiyor. Rusya’da olası bir karışıklıktan endişe duyar hale gelmiş.”
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