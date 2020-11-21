‘Arkadaşlarıma sakin olun dedim‘

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ile beraberindeki heyetler dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ayrı ayrı ziyaret ederek, Alaattin Çakıcı’nın tehdit ve hakaret mektubuna karşın Kılıçdaroğlu’na destek sundu. Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da yer aldığı görüşmede konfederasyon başkanları, tehdit mektubunu kınadıklarını ifade ederek, tehdidin, tüm muhalif kesimleri hedef aldığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu ise edinilen bilgiye göre her iki görüşmede özetle şunları söyledi: “Meşru bir siyasi partinin, yeraltı dünyasını savunması ve yeraltı dünyasının aktörlerinin yanında olduğunu ifade etmesi belki de Cumhuriyet tarihinde bir ilk. Geçmişte buna benzer olaylarda çok sayıda insan yaşamını yitirdi, büyük sıkıntılar çekildi, toplum acılar yaşadı.

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Aynı sürecin içine galiba Türkiye tekrar sokulmak isteniyor. Ama ben insanların, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının sağduyusuna güveniyorum. Onların tahriklerine kapılmadan, doğru bulduğumuzu kararlıkla ve inançla ifade etmeliyiz. Biz bu hikâyeleri, bu filmi daha önce de görmüştük. Bunların hepsini aşacağız. Arkadaşlarıma ‘Sakin olun’ diyorum. Önemli olan bu durumda da demokrasiye sahip çıkmaktır. Bu demokrasiye karşı yapılmış bir hakarettir.

CHP olarak, mafya bozuntularının belli siyasi partilerin desteğini alarak bize yönelik tehditlerini asla dikkate almayız. Bazen siyasi partiler arasında sert eleştiriler olur. Eğer meşru siyasi partiler yer altı dünyasından, mafya bozuntularından destek alarak faaliyetlerini yürütüyorsa onlar Türkiye Cumhuriyeti’ne ihanet ediyorlar demektir.”

Twitter tehdit tweet’ini sildi

Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdit ve hakaret içeren tweet’i Twitter tarafından silindi. Silinen mesaj yerine, “Bu tweet, Twitter kurallarını ihlal etti” uyarısı yer alıyor.