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Arkadaşları haber alamayınca endişelenip ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı

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#Bolu#Sağlık Sorunu#İhbar
Arkadaşları haber alamayınca endişelenip ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 10:53

Bolu'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde uyurken bulundu. Sağlık ekiplerince muayene edilen Anıl A'nın herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı anlaşıldı.

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Sabah iş yerine gelmeyen Anıl A'nın arkadaşları, Kültür Mahallesi Yahya Kemal Sokak üzerinde bulunan evini kontrol etti.

Tüm çabalara rağmen Anıl A'nın kapıyı açmaması üzerine iş arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

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Arkadaşları haber alamayınca endişelenip ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenli itfaiye aracıyla dairenin camından eve giren polis ekipleri, Anıl A'yı uyurken buldu. Sağlık ekiplerince muayene edilen Anıl A'nın herhangi bir sağlık problemi yaşamadığı anlaşıldı.

Arkadaşları haber alamayınca endişelenip ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı

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#Bolu#Sağlık Sorunu#İhbar

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