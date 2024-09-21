Arkadaşları da susuyor

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DİYARBAKIR’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın kayıp ihbarının hemen ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, Tavşantepe Mahallesi’ne giderek psikososyal destek çalışmalarına başlamıştı. Narin’in kaybolmasından cesedinin bulunmasına, sonrasında ise okulların açılması sürecinde çalışmalarını sürdüren ekipler, ‘sosyal çalışmacılar’, ‘psikologlar’ ve ‘psikolojik danışmanlar’ olmak üzere 3 ayrı grupta 7-13 yaş arası 50’ye yakın çocuğa destek veriyor.

STRES, KAYGI, KORKU...

Güvenli alan çalışmalarından, stres, kaygı ve korku anlarında yapılması gerekenlere, gelecek hayallerinden umutlarına kadar birçok konu üzerinde çocuklarla yapılan oturumlara ilişkin psikososyal destek ekibince hazırlanan ön rapor tamamlanarak Bakanlığa gönderildi. Saha ekiplerinin Tavşantepe Mahallesi’ndeki çocukların durumlarına ilişkin hazırladığı ön raporda, “Çocukların yaşanan durumla ilgili konuşmadıkları, bu durumu bastırmış veya anlamlandıramamış olabilecekleri” değerlendirmesi yer aldı.

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AİLELERDEN TELKİN Mİ VAR

Çocuklara, “aileleri tarafından çok sıkı bir şekilde konunun konuşulmaması telkininde bulunulduğu ihtimalinin” de ifade edildiği raporda, yaşanan süreçte köyde çok sayıda jandarma ve arama kurtarma ekibinin bulunmasının çocukların günlük yaşam rutinlerini etkilediği ve çocukların bu duruma gerek psikolojik gerek sosyal uyum sağlamakta zorlandıkları değerlendirmesinde bulunuldu.

9 YAŞINDAKİ M.’YE KİM YALAN SÖYLETTİ

Jandarma Narin’i arama sürecinde köy halkının ve arkadaşlarının da bilgisine başvurmuştu. Bu kapsamda 9 yaşındaki M. de psikolog ve pedagoglar eşlinde dinlenmişti. Dosyadaki bilgilere göre 18.47’de kameralara takılan bu çocuk, kameranın görüş alanı dışında kalan Narin ile konuştuğunu anlatmış, detay da vermişti. M.’nin anlattığına göre Narin’e “Oyun oynayalım” demiş ancak Narin “Yorgunum” diyerek oradan ayrılmıştı. Fakat şimdi bu iddianın kesinlikle doğru olmadığı ortaya çıktı. Narin’i 17.40’ta gördüğünü söyleyen kuzenleri kendilerine bu yalanı amca Salim Güran’ın telkin ettiğini itiraf etmişti. Şimdi 9 yaşındaki M. adlı kız çocuğuna bu yalanı kimin telkin ettiğinin de ortaya çıkarılması bekleniyor…

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ADLİ TIP RAPORU SAVCILIKTA: KOPAN BACAK BİLMECESİ

- Narin’in kesin ölüm sebebine ilişkin raporlar savcılığa ulaştı, boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Fakat raporlardaki küçük kızın kopan bacağıyla ilgili ‘ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte’ değerlendirmesi, yeni soruları da beraberinde getirdi…

ADLİ Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun, Narin’in kesin ölüm sebebine dair raporu tamamlanarak savcılığa gönderilmişti. Raporda mevcut verilerle Narin Güran’ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi.

OKSİJENSİZ BIRAKILDI

8 yaşındaki Narin’in ölümünün, kaybolduğu 21 Ağustos’ta “ağız-burun kapanması ve boyna bası sonucu oksijensiz bırakılmasıyla” meydana geldiğine oybirliğiyle kanaat getirildiği de belirtiliyor. Raporda Narin’in sol bacağının diz altından kopmasına yol açan müdahalenin de ölüm sonrası “hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte” olduğu yer alıyor.

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NEVZAT DA ‘DİZ ALTI’ DEMİŞTİ

Jandarma ilk ifadesinde Nevzat Bahtiyar’a “Cesedi çuvala koyarken vücudu sıcak mıydı, katılaşma var mıydı?” diye sormuş o da “Vücudun sıcaklığını hatırlamıyorum, çuvala koyarken ayağının bükülmesinden dolayı hatırlıyorum?” cevabını vermişti. Savcılık ifadesinde de “Çuvalı bağlarken Narin’in bir ayağının dizinden aşağı tarafı çuvalın dışında kaldı. Bir ayağının neden çuvalın dışında kaldığını bilemiyorum” demişti.

ÇUVALDA NASIL KALDI

Narin’in cesedinin nasıl bulunduğuyla ilgili ortaya çıkan ilk bilgi ve açıklamalara göre ceset çuvalın içindeydi ve üzeri de taşlarla kapatılmıştı. Çuval açıldığında da Narin’in cesediyle birlikte kopuk bacağının da çuvalın içinde olduğu biliniyordu. Bu durumda yeni sorular akıllara geliyor. Adli Tıp raporuna göre bacak hayvan müdahalesi ile koptu. Hayvan müdahalesi bacak çuvalın dışındayken mi oldu? Öyleyse kopan bacak çuval içinde nasıl kaldı? Bahtiyar’ın iki ifadesinde de Narin’in “diz altından bükülen” bacağından söz etmesinin sebebi ne?

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Narin’in abisi Enes’in kolundaki ısırıklara dair incelemenin de tamamlanarak raporun savcılığa gönderilmesi bekleniyor.

ISIRIK İZİNE AİT RAPOR DA ÇIKTI

Diğer yandan Narin’in abisi Enes’in kolundaki ısırıklara dair inceleme de tamamlanarak rapor savcılığa gönderildi. Raporda izin 21 Ağustos’a ait olduğu ancak inceleme 7 gün geçtikten sonra yapıldığı için izin tam olarak kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.