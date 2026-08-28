Arkadaşıyla zirveye çıktı: Kara gömüldü

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Kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı saatlerde Ergan Dağı’nın zirvesine çıkan Recep Sulu, karla kaplı zeminden kendisi için kürekle bir yer açtı.

Ardından vücudunu tamamen kara gömdüren Sulu, güneşten korunmak için de üzerine şemsiye açtırdı. Sulu'nun arkadaşları da kara döktükleri pekmezi yedi.

O anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.