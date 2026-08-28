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Arkadaşıyla zirveye çıktı: Kara gömüldü

Güncelleme Tarihi:

#Ergan Dağı#Recep Sulu#Kar Gömme
Arkadaşıyla zirveye çıktı: Kara gömüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 11:20

Erzincan’da 3 bin 200 rakımlı Ergan Dağı’na çıkan Recep Sulu’yu arkadaşları, zirvede bulunan kara gömdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı saatlerde Ergan Dağı’nın zirvesine çıkan Recep Sulu, karla kaplı zeminden kendisi için kürekle bir yer açtı.

Ardından vücudunu tamamen kara gömdüren Sulu, güneşten korunmak için de üzerine şemsiye açtırdı. Sulu'nun arkadaşları da kara döktükleri pekmezi yedi.

Arkadaşıyla zirveye çıktı: Kara gömüldü

O anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 

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#Ergan Dağı#Recep Sulu#Kar Gömme

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