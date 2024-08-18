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Arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü! 15 yaşındaki Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi

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#Duru Pakarda#Edirne#Edirne Haberleri
Arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü 15 yaşındaki Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 15:53

Edirne’de, okul bahçesinde arkadaşının tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulup yaşamını yitiren Duru Pakarda (15), gözyaşları arasında toprağa verildi. Duru'nun cinayet şüphelisi K.C.A. (17) ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Olay, dün saat 02.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkardı.

Arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü 15 yaşındaki Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi

K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru Pakarda'nın göğsüne isabet etti. Pakarda kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü 15 yaşındaki Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi

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Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru Pakarda, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Duru'nun ortaokulu bitirdiği ve bu yıl lisede eğitimine devam edeceği öğrenildi. Polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu.

Arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü 15 yaşındaki Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi

Duru Pakarda için bugün Talatpaşa Mahallesi'ndeki Hasan Sezai Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Pakarda'nın okul arkadaşlarıyla yakınları katıldı.

Arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü 15 yaşındaki Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi

Duru'nun arkadaşları cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazede Duru’nun babası Cem Pakarda ise ayakta durmakta zorlandı. Öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Duru Pakarda, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü 15 yaşındaki Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi

Öte yandan, şüpheli K.C.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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Arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü 15 yaşındaki Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi

Arkadaşının silahından çıkan kurşunla öldü 15 yaşındaki Duru, gözyaşları içinde toprağa verildi


 

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#Duru Pakarda#Edirne#Edirne Haberleri

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