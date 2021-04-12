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Semih ÅžAHÄ°N/BURSA, (DHA)
Haber GiriÅŸ: 12.04.2021 - 08:38 | Son GÃ¼ncelleme:

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸakasÄ±ndan polis kurtardÄ±!

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ArkadaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸakasÄ±ndan polis kurtardÄ±!

Bursa'da, katÄ± atÄ±k toplarken bulduklarÄ± kelepÃ§eyi inceledikleri sÄ±rada arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan kelepÃ§elenen Mikail ve KazÄ±m ElitaÅŸ kardeÅŸler, polisten yardÄ±m istedi. Polisler tarafÄ±ndan kelepÃ§eden kurtarÄ±lan kardeÅŸlerden Mikail ElitaÅŸ, "ArkadaÅŸlar ÅŸaka olsun diye taktÄ±. Ã‡Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken iyice sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±. AÃ§amayÄ±nca biz de polisi aradÄ±k" dedi.

Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde merkez Osmangazi ilÃ§esi SoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m tesisinde Ã§alÄ±ÅŸan Mikail ElitaÅŸ ve kardeÅŸi KazÄ±m ElitaÅŸ, gÃ¼n iÃ§erisinde topladÄ±klarÄ± atÄ±klar arasÄ±nda bir kelepÃ§e buldu. Mikail ve KazÄ±m ElitaÅŸ, kelepÃ§eyi incelediÄŸi sÄ±rada arkadaÅŸlarÄ±ndan biri alarak ÅŸaka amacÄ±yla iki kardeÅŸi kelepÃ§eledi.

KelepÃ§eyi Ã§Ä±karamayan kardeÅŸler durumu polise bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisler kelepÃ§eyi Ã§Ä±kardÄ±.

ArkadaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸakasÄ±ndan polis kurtardÄ±

'ANAHTARI VAR SANDIK'

Polis ekiplerine teÅŸekkÃ¼r eden Mikail ElitaÅŸ, "Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÅŸÃ§isiyiz. Ã‡Ã¶pte bulduk. ArkadaÅŸlar ÅŸaka olsun diye taktÄ±. AnahtarÄ± var sandÄ±k ama yokmuÅŸ. Ã‡Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken arkadaÅŸlar iyice sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. KelepÃ§eyi aÃ§amayÄ±nca biz de polisi aradÄ±k" dedi.

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ArkadaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸakasÄ±ndan polis kurtardÄ±

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