ArkadaÅŸÄ±nÄ±n ÅŸakasÄ±ndan polis kurtardÄ±!

Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde merkez Osmangazi ilÃ§esi SoÄŸanlÄ± Mahallesi'nde meydana geldi. Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m tesisinde Ã§alÄ±ÅŸan Mikail ElitaÅŸ ve kardeÅŸi KazÄ±m ElitaÅŸ, gÃ¼n iÃ§erisinde topladÄ±klarÄ± atÄ±klar arasÄ±nda bir kelepÃ§e buldu. Mikail ve KazÄ±m ElitaÅŸ, kelepÃ§eyi incelediÄŸi sÄ±rada arkadaÅŸlarÄ±ndan biri alarak ÅŸaka amacÄ±yla iki kardeÅŸi kelepÃ§eledi.

KelepÃ§eyi Ã§Ä±karamayan kardeÅŸler durumu polise bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisler kelepÃ§eyi Ã§Ä±kardÄ±.

'ANAHTARI VAR SANDIK'

Polis ekiplerine teÅŸekkÃ¼r eden Mikail ElitaÅŸ, "Geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m iÅŸÃ§isiyiz. Ã‡Ã¶pte bulduk. ArkadaÅŸlar ÅŸaka olsun diye taktÄ±. AnahtarÄ± var sandÄ±k ama yokmuÅŸ. Ã‡Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken arkadaÅŸlar iyice sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. KelepÃ§eyi aÃ§amayÄ±nca biz de polisi aradÄ±k" dedi.

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