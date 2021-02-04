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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Arkadaşının oto galerisinde, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı

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Arkadaşının oto galerisinde, husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı
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TOKAT'ta, arkadaşına ait oto galeride, husumetli olduğu öne sürülen Barış B.'nin (41) silahlı saldırısına uğrayan Adnan Limoncu (59), göğsü ile kolundan vurularak yaralandı. Polis, olay sonrası kaçan Barış B.'yi arıyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan oto galeride meydana geldi. Galerici arkadaşı Oğuzhan Kut'un yanına gelen Adnan Limoncu, içeride otururken, aralarında husumet olduğu ileri sürülen Barış B. de 60 DD 505 plakalı aracı ile iş yerinin önüne geldi. Araçtan inerek, iş yerine giren Barış B., silahını çıkarıp, Limoncu'ya 3 el ateş etti. Adnan Limoncu, göğsüne ve koluna isabet eden 2 mermiyle yaralanırken, Barış B. de iş yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Limoncu, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, Barış B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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