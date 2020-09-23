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Ayhan ACAR/ULUS(Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 14:43 | Son Güncelleme:

Arkadaşının kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

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Arkadaşının kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
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BARTIN’ın Ulus ilçesinde, arkadaşının kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan Nurullah Güney (23), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 18 Eylül’de Ulus ilçesindeki Ardıç Yaylası’nda meydana geldi. Ormanda ağaç kesim işçisi olarak çalışan Nurullah Güney, arkadaşının kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah Güney, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Tedavisi devam eden Nurullah Güney, dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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