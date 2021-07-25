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Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 25.07.2021 - 01:00 | Son Güncelleme:

Eve girmeye çalışırken talihsiz şekilde can verdi! Arkadaşı, banyodayken sarkan ayakları gördü

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Eve girmeye çalışırken talihsiz şekilde can verdi! Arkadaşı, banyodayken sarkan ayakları gördü

Kayseri'de, zil sesini duymadığı için kapıyı açmayan arkadaşı M.M.'nin evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen Mehmet Demirezen (27), bulunduğu yere sıkışarak yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta kasaplık yaptığı öğrenilen Mehmet Demirezen, Kurban Bayramı sonrası arkadaşı M.M. ile görüşmek için Kayseri'ye geldi. Arkadaşı M.M'nin yaşadığı Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’ndeki 3 katlı binaya gelen Demirezen, zili çaldığında kapıyı açan olmayınca apartmanın çatısına çıktı. 3’üncü kattaki eve ulaşmak için havalandırma boşluğuna giren Demirezen, bulunduğu yere sıkıştı. Bu sırada alkollü olduğu iddia edilen M.M. ise zil sesini duymayarak duş almak banyoya için girdi. Banyonun havalandırma boşluğundan sarkan ayakları gören M.M., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirezen'in yaşamını yitirdiği belirledi. İtfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demirezen, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eve girmeye çalışırken talihsiz şekilde can verdi Arkadaşı, banyodayken sarkan ayakları gördü

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