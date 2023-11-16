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Arkadaşının evinde kendisine serum takıp uyumuş... Erkek hemşirenin ölümünde yeni detaylar!

Güncelleme Tarihi:

#Hilmi Tunahan Tosun#Sivas#Hemşire
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2023 15:13

Sivas'ta, mesai arkadaşı kadın hemşire E.C.'nin evinde ölü bulunan erkek hemşire Hilmi Tunahan Tosun (32), görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Öte yandan Hemşire Tosun'un ölümüne ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Hilmi Tunahan Tosun'un kadın hemşire arkadaşı E.C.'nin evine gittiği, hasta olduğu için kendisine serum taktıktan sonra uyuduğu, daha sonra diğer odada uyuyan arkadaşının Tosun'u hareketsiz bulduğu öğrenildi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Eğri Köprü Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım'da görev yapan Hilmi Tunahan Tosun, aynı birimde çalışan kadın hemşire arkadaşı E.C.'nin evine gitti.

Arkadaşının evinde kendisine serum takıp uyumuş... Erkek hemşirenin ölümünde yeni detaylar

KENDİSİNE SERUM TAKIP UYUMUŞ

Hasta olduğu öğrenilen Tosun, iddiaya göre kendisine serum taktıktan sonra uyudu. Başka bir odada uyuyan arkadaşı E.C ise bir süre sonra Tosun'un uyuduğu odaya gitti.

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Arkadaşının evinde kendisine serum takıp uyumuş... Erkek hemşirenin ölümünde yeni detaylar

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Arkadaşı Hilmi Tunahan Tosun'un hareketsiz halde olduğunu gören ve uyandıramayan E.C., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlıkçılar, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tosun'un cenazesi, otopsi için görev yaptığı hastanenin morguna koyuldu.

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Arkadaşının evinde kendisine serum takıp uyumuş... Erkek hemşirenin ölümünde yeni detaylar

Otopsi işlemleri tamamlanan Hilmi Tunahan Tosun için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik girişi önünde tören yapıldı. Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile Hilmi Tunahan Tosun'un yakınları ve meslektaşları katıldı. Tosun'un arkadaşları ve ailesi gözyaşı döktü.

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Arkadaşının evinde kendisine serum takıp uyumuş... Erkek hemşirenin ölümünde yeni detaylar

Burada konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven, "Genç yaşta kaybettiğimiz Tunahan kardeşimizden, hastane çalışanlarımız ve arkadaşları iyilikle bahsediyor. İnsanların kendisinden memnun ve razı olduğu genç bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine de sabırlar versin" dedi.

Arkadaşının evinde kendisine serum takıp uyumuş... Erkek hemşirenin ölümünde yeni detaylar

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Konuşmanın ardından dua edilen Tosun'un cenazesi, ikindi namazına müteakiben defnedilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı'na uğurlandı. 

Arkadaşının evinde kendisine serum takıp uyumuş... Erkek hemşirenin ölümünde yeni detaylar

Arkadaşının evinde kendisine serum takıp uyumuş... Erkek hemşirenin ölümünde yeni detaylar

 

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#Hilmi Tunahan Tosun#Sivas#Hemşire

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