Arkadaşının 1.5 yaşındaki çocuğunun boğazını falçata ile kesmişti: Duruşmada akılalmaz savunma

Kentte börekçi dükkanı işleten Habib Kara, şubat ayında çocukluk arkadaşı İsmail Y.'nin Yeşiltepe Mahallesi’ndeki evine gitti. Evde İsmail ve Sibel Y. çiftinin 1,5 yaşındaki erkek çocuğunu kucağına alıp, falçatayı boğazına dayayan Habib Kara, arkadaşı İsmail Y.'den ağabeyi olan Nurettin Kara'yı telefonla arayıp, kendisi için 10 milyon lira para istemeye zorladı. Nurettin Kara da 10 milyonu olmadığını ve polisi araması gerektiğini söyleyerek telefonu kapattı.

İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

İsmail Y., bu sırada Habib Kara'nın üzerine atlayıp çocuğunu kurtarmaya çalıştı. Habib Kara, elindeki falçatayla çocuğun boğazını kesti. Daha sonra İsmail Y., Kara'nın elinden falçatayı aldı. Kara ardından evden kaçıp kendi oturduğu Şirintepe Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairesine gitti. Doğal gazı açıp, elindeki çakmağı yakmak isteyen Habib Kara'ya komşuları engel oldu. Kara ardından evin terasına çıktı. Burada yangın çıkaran Kara, ardından da intihar etmek amacıyla aşağı atladı. Yaralanan Habib Kara ile falçatayla yaraladığı erkek çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin ardından gözaltına alınan Habib Kara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

44 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Habib Kara hakkında 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede sanık Kara için 'Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

'SUÇLAMALARA AKIL SIR ERMİYOR'

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına İsmail ve Sibel Y. çiftinin yanı sıra yaraladığı erkek çocuk, komşusu İbrahim G. ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede kendisini savunan Habib Kara, "Ben bu suçları işlediğime kesinlikle inanmıyorum. Suçlamalara akıl sır ermiyor, bunları neden yapayım? Ben bir şey yapmadım, yapmışsam da çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Kara hakkında 'Silahlı yağma' suçundan 6 yıl 6 ay, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, 'Mala zarar verme' suçundan ise 1 yıl olmak üzere sanık Habib Kara’ıy toplam 21,5 yıl hapse çarptırdı.

CEZAYA İTİRAZ EDECEKLER

Duruşmanın ardından konuşan mağdur ailenin avukatı İsmail Doğancan Çıra, mahkeme kararına saygılı olduklarını ancak cezayı yetersiz bulduklarını söyledi. Sanığın cezasını istinaf mahkemesine giderek itiraz edeceklerini kaydeden Çıra, "Sanığın çocuğun boğazını kesip, evde yangın çıkardığı olayda, Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar verildi. Türk yargısının verdiği karara saygı duyuyoruz. Ancak biz daha fazla ceza alması kanaatindeyiz. Bu sebeple istinafa başvuracağız" diye konuştu.