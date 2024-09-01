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Arkadaşının aracını emanet istedi, vermeyince öldürdü

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#Cinayet#Edirne#Edirne Haberleri
Arkadaşının aracını emanet istedi, vermeyince öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 14:38

Edirne’nin Keşan ilçesinde Mehmet A., kiralık olan otomobilini kendisine vermeyen arkadaşı Caner Çiçek’i tabancayla vurarak öldürdü. Mehmet A.’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı arkadaşı Çiçek ile birlikte çekilen fotoğrafa, ‘Ölüm var, ödün yok’ yazdığı görüldü.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Erikli köyü sahilinde meydana geldi. Eğlence mekanlarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet A. ve Caner Çiçek, mesai sonrası kaldıkları pansiyona geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Mehmet A., Keşan’a gitmek için Caner Çiçek’ten kiralık otomobilini istedi. Olumsuz yanıt alan Mehmet A., pansiyonun önünde duran otomobile zarar vermeye başladı. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet A., belinden çıkardığı tabancayla Caner Çiçek’e 3 el ateş etti. Çiçek, başına ve göğsüne isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti. Mehmet A. ise kaçtı.

Arkadaşının aracını emanet istedi, vermeyince öldürdü

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Caner Çiçek’in cenazesi, nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Arkadaşının aracını emanet istedi, vermeyince öldürdü

Mehmet A.’nın sosyal medya hesabından öldürdüğü arkadaşı Caner Çiçek ile birlikte paylaştığı fotoğraflarına, ‘Ölüm var, ödün yok’, ‘Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar’ yazdığı görüldü.

Jandarma, Mehmet A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Arkadaşının aracını emanet istedi, vermeyince öldürdü

Arkadaşının aracını emanet istedi, vermeyince öldürdü

 

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#Cinayet#Edirne#Edirne Haberleri

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