×
Arkadaşının altında can verdi

#Kırıkkale#JASAT#Adli Tıp Kurumu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:00

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde 25 Nisan’da, Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Alkollü oldukları öğrenilen 2 kişi arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çağlar ile G.Ö., kavga sırasında birinci kattaki balkondan zemine düştü. G.Ö.’nün altında kalan Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

OLAYI JASAT ÇÖZDÜ

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çağlar'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. JASAT ekiplerince yürütülen detaylı incelemede, olayın intihar olmadığı tespit edildi. Çağlar'ın kavga sırasında balkondan düştüğü ve üzerine düşen G.Ö.’nün altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında A.Ç. ile G.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. G.Ö. ise ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

