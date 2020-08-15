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Haber Giriş: 15.08.2020 - 18:39,Son Güncelleme:

Arkadaşını vahşice öldürüp kaçmıştı! Hakkında mahkeme kararı belli oldu

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Arkadaşını vahşice öldürüp kaçmıştı! Hakkında mahkeme kararı belli oldu
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Uşak'ta arkadaşını otomobili içinde bıçaklayarak öldüren zanlı, tutuklandı.

Tartıştığı Alaattin Gündüz'ü bıçakla öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan Ayhan Boral, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sarayaltı Mahallesi'nde çarşamba günü, otomobilinde tartıştığı Ayhan Boral tarafından bıçaklanan Alaattin Gündüz, olay yerinde ölmüş, kaçan şüpheli dün Elmalıdere Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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