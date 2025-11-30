Arkadaşını tuvalette ölü buldu

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 15:24

Antalya'da Fuat Karacaoğlan (46), aynı evi paylaştığı arkadaşı tarafından sabah saatlerinde tuvalette ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte aynı dairede yaşayan Fuat Karacaoğlan, sabah arkadaşı tarafından tuvalette hareketsiz halde bulundu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karacaoğlan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun bildirilmesiyle adrese gelen belediye tabibi ölümü şüpheli bulunca olay yeri inceleme ekibi de adrese geldi. Ekiplerin incelemesinin ardından Karacaoğlan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Karacaoğlan'ın arkadaşlarından birinin şehir dışında olduğu öğrenildi. Cesedi bulan arkadaşının ise ifadesine başvuruldu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

