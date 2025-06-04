Arkadaşını tabancayla vurdu, yakalandığı yer şoke etti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde K.T. (31), tartıştığı arkadaşı R.Ç.’yi (27) bacaklarından vurarak yaraladı. Kaçan şüpheli K.T. (31) jandarma ekipleri tarafından taksi bagajında yakalandı.

BACAĞINDAN VURDU

Olay, 2 Haziran 2025’te Akyazı ilçesi Düzyazı Mahallesi’nde meydana geldi. R.Ç. ile arkadaşı K.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.T., yanında bulunan tabanca ile R.Ç.’ye dört el ateş etti. R.Ç. iki bacağından yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. R.Ç., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TAKSİ BAGAJINDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan K.T.’nin Adapazarı ilçesindeki ağabeyinin yanında saklandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan fiziki takip sonucu şüpheli, ağabeyinin evinin yakınında bir taksinin bagajından inerken yakalandı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör ve 13 adet 19 mm çapında mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.