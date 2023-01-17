Arkadaşını silahla vurmuştu: İfadesi ortaya çıktı

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Olay, önceki gün saat 01.30 sıralarında Tepe Mahallesi Gazi Mehmet İlgün Parkı'nda meydana geldi. Bora Say ile arkadaşı Talha Aydoğan arasında gittikleri restoranda çıkan tartışma dışarıda devam etti. Oturdukları parkta taraflar arasında çıkan kavgada Aydoğan, ruhsatsız tabancasıyla Say'a ateş etti. Yüzünden vurulan Bora Say, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Say'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

TALHA AYDOĞAN TUTUKLANDI

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin Talha Aydoğan olduğu belirledi. Aydoğan, polisin düzenlediği operasyonla adresinde yakalandı. Şüphelinin kaçmasına yardım ettikleri ileri sürülen B.E., F.K. ile V.A. da gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talha Aydoğan tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Aydoğan’ın polisteki ifadesinde, arkadaşı Bora'nın selamını almayıp, küfrettiği, bu nedenle çıkan kavgada kendisini korumak için tabancasını çıkarıp ateş ettiğini söylediği belirtildi.