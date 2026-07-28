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Arkadaşını silah ve bıçakla tehdit edip, başkasına olan 80 bin TL'lik borcunu ödetti

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Tehdit
Arkadaşını silah ve bıçakla tehdit edip, başkasına olan 80 bin TLlik borcunu ödetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 15:10

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arkadaşı Enes A.’yı (18) silah ve bıçakla tehdit ederek, başkasına olan 80 bin TL borcunu ödeten 19 yaşındaki Yusuf D., yakalanarak gözaltına alındı.

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Yusuf D., otomobiline aldığı arkadaşı Enes A.'yı silah ve bıçakla tehdit ederek başka bir kişiye olan 80 bin TL tutarındaki borcunu ödetti. Paranın teslim edilmesinin ardından şüpheli tarafından serbest bırakılan Enes A., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yusuf D.'yi suçta kullanıldığı değerlendirilen silah ve bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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#Bursa#İnegöl#Tehdit

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