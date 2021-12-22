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Arkadaşını polis gözaltına alırken vurup öldürdü

#Ankara#Gözaltı#Gökhan Özbey

Ankara'da Gökhan Özbey (33), kavga ettiği arkadaşı Saim Ayhan'ı (30) polis gözaltına aldığı sırada yanına giderek tabancayla başına ateş ederek öldürdü. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, 19 Aralık gecesi Sincan ilçesi, İstasyon Mahallesi, Kartal Sokak'taki bir iş yerinde meydana geldi. Gökhan Özbey, aralarında husumet bulunan Saim Ayhan'ın iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gürültüyü duyan mahalleli, durumu polise bildirdi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, zorluk çıkaran Saim Ayhan'ı gözaltına aldığı sırada Gökhan Özbey yanlarına gitti. Özbey, tabancayla Ayhan'ın başına bir el ateş etti. Saim Ayhan kanlar içinde yere yığıldı, Gökhan Özbey ise gözaltına alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Ayhan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Arkadaşını polis gözaltına alırken vurup öldürdü

‘6 ÖNCE BENİ BIÇAKLA YARALADI’

Gökhan Özbey, polise verdiği ilk ifadede "Ayhan ile aramızda bir husumet vardı. Kendisi beni yaklaşık 6 ay önce bıçakla yaraladı. Son günlerde de beni tehdit ediyordu ve bana hakarette bulunuyordu" dedi.

Olay günü alkollü olduğunu anlatan Gökhan Özbey, Ayhan'ın havaya ateş ettiğini gördüğünü ve kendisine ateş edebileceğini düşünerek silahla bir el ateş ettiğini öne sürdü.

TUTUKLANDI

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Bu arada sokak ortasında yaşanan cinayet, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde Saim Ayhan'ın gözaltına alınmamak için polise zorluk çıkardığı, Gökhan Özbey'in yaklaşarak arkadaşına tabancayla ateş açtığı görüldü.

Gökhan Özbey, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Ankara#Gözaltı#Gökhan Özbey

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