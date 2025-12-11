Arkadaşını öldürüp, yaraladığı sevgilisini 21 gün boyunca evinde tuttu!

Haberin Devamı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde 2023 Haziran ayında meydana gelen olayda; İlyas Sarıkaya, mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi Fatma O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. İddiaya göre; uyuşturucu etkisinde olan Sarıkaya, sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabancayla vurdu ardından da 'acı çekmesin' diye 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

AYNI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

İlyas Sarıkaya, sevgilisi Fatma O.'yu da 8 kurşunla vurup, yaraladı. Arkadaşı Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

Cinayet hükümlüsü İlyas Sarıkaya

EVE GELEN POLİSLERE, SORUN OLMADIĞINI SÖYLETTİ

Recep Özaslan'ın cesedinin çürümesiyle çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkarıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, Fatma O.'nun 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

Maktul Recep Özaslan

‘YARALIYIM' MESAJI’

Fatma O., annesine yazdığı mesajda, “Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu parayla kandırıp, evden çıkartın. Sonra da beni alın” dedi. Fatma O.’nun annesi, bu mesaj sonrası polise gidip şikayette bulundu. Polis, Fatma O.'nun annesi aracılığıyla Sarıkaya ile iletişime geçti. Fatma O.'nun annesi, telefonla aradığı Sarıkaya'yı, kızına para götürmesi için evine çağırdı. Ekipler, parayı almaya gelen Sarıkaya'yı kendilerine silah çekmesine rağmen yakaladı. Eve giden ekipler, ağır yaralı haldeki Fatma O. ve kokmaya başlayan cesetle karşılaştı. Emniyetteki işlemlerin ardından Sarıkaya tutuklanıp, hakkında dava açıldı.

İlyas Sarıkaya'nın, 'Kasten öldürme', ‘Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', ‘Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye cinsel saldırı’, ‘Zincirleme cinsel saldırı’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından, 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 müebbet ve 37 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık ile Fatma O. ve taraf avukatları katıldı.

CİNAYET VE YARALAMA SUÇUNU KABUL ETTİ, DİĞERLERİNDEN BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada son savunmasını yapan Sarıkaya, “Ben olay günü sabah uyandığımda Fatma ile cinsel ilişkiye girdiğini görünce Recep’e silah çektim ve ‘Bu bana yapılır mı?’ dedim. Recep de bana ‘Sık lan’ dedi. Öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarını kabul ediyorum. Diğer suçlamaları kabul etmiyorum. Fatma yalan beyanda bulunmuştur. Üzerime atılı diğer suçlamalardan beraatimi talep ediyorum” dedi.

Haberin Devamı

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTE İNDİRİM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sarıkaya’yı, Recep Özaslan’ı ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapisle cezalandırdı. Fatma O.’ya karşı, ‘Öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet veren heyet, indirim uygulayarak cezayı 18 yıl hapse düşürdü. ‘Zincirleme cinsel saldırı’dan 28, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 12, ‘Yağma’ suçundan 12 yıl olmak üzere toplam 70 yıl hapis cezasına çarptırılan İlyas Sarıkaya’nın, ‘Ruhsatsız silah kullanma ve bu silahı suçta kullanma’ suçundan aldığı 6 yıl hapis cezası ise 50 bin lira adli para cezasına çevrildi.