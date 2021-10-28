Takside dehşet saçmıştı! Cinayet sonrası bir infiale daha yol açtı

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Gölcük'te, Ali Akbaba kendisinden ayrılmak isteyen kadın arkadaşı Seyhan Gözer'i takside tabancayla başından vurarak öldürdü. Akbaba, Gözer’i hastaneye götürmek isteyen şoförün de başına silahı dayayıp, “Bırak, ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi” dedikten sonra taksiyle polis merkezine gidip teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akbaba, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılırken, polis aracına bindirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bu bir namus meselesi" diyerek bağırdı.

NE OLMUŞTU?

Gölcük ilçesinin kırsal Saraylı Mahallesi’nde Ali Akbaba, sabah erken saatlerde servise binip işe gidecek olan kadın arkadaşı Seyhan Gözer'in yanına gitti. Ali Akbaba, Gözer’e taksiyle kendisini işe bırakacağını söyledi. Bunun üzerine Seyhan Gözer taksiye bindi. Yolculuk sırasında Seyhan Gözer, Ali Akbaba’ya ayrılmak istediğini söyleyince tartışma çıktı. İş yerinin önüne geldiklerinde Ali Akbaba, taksiciye devam etmesini belirtti. Taksi, yeniden Saraylı Mahallesi’nde geldiğinde Ali Akbaba tabancasını çıkararak Seyhan Gözer’in başına ateş etti.

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"BIRAK ÖLÜRSE ÖLSÜN"

Taksi şoförü Seyhan Gözer’i hastaneye götürmek istedi. Ancak Ali Akbaba, şoförün başına tabancayı dayayıp, "Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi" dedi.

Taksiyle Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Ali Akbaba, polise durumu anlatıp teslim oldu. Gözer’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Seyhan Gözer

TAKSİCİ CİNAYET ANINI ANLATTI

Kullandığı takside yaşanan cinayet olayının ardından, polis merkezine götürülerek ifadesi alınan taksici Süleyman Yılgın, emniyetten çıktıktan sonra olay anını anlattı. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından olayın gerçekleştiğini ifade eden Süleyman Yılgın şunları aktardı:

“Adam arabama bindi, daha sonra Topçular’a gittik kadını aldık. Normalde iş yerine bırakacaktık ama adam, 'Bir 10 dakika konuşalım' dedi kadına. Daha sonra ıssız bir yere gidince kadın bana dönerek, 'Abi bu adam beni öldürecek, beni bırakma' dedi. Ben sürmedim arabayı, olduğum yerde durdum. Hanımefendi araba durunca aşağı inmeye çalıştı ama adam da kadını içeriye çekerek dövmeye başladı. Ben müdahale etmeye çalıştım, 'Abi ne yapıyorsun' dedim, o sırada çıkardı tabancayı kafasından vurdu.”

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‘İKİNCİYİ SIKMAK İSTEDİ AMA SİLAH TUTUKLUK YAPTI’

Kadını hastaneye götürmek istediğini belirten Süleyman Yılgın şöyle devam etti:

“Baktım ki kadın ölüyor, şoka girdim. Zaten şokta olduğum için ne yaptığımı da bilmiyordum, bırakıp da kaçmadım. Aldım hastaneye gidiyordum. İkinciyi sıkmak istedi ama silah tutukluk yaptı. Büyük ihtimalle ya kendine sıkacaktı ya da bana sıkacaktı. Ben doğru hastaneye doğru gitmek istedim, yoldayken bana, 'Emniyete çek, hastaneye gitmeyeceğiz, direkt polise gideceğiz' dedi. Adamın elinde silah var sonuçta, bir şey diyemedim, emniyete sürdüm. Zaten emniyetin bahçesine girince kadın ölmüştü” dedi.

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‘BELKİ HASTANEYE GİTSEYDİK KADIN YAŞAYACAKTI’

Olayın ardından hastaneye gitmek istediğini fakat Ali Akbaba’nın kendisini engellediğini belirten taksici Süleyman Yılgın, şunları söyledi:

“Olay anında korkmadım ama sonuçta bir can gitti. Bırakıp kaçabilirdim ama kaçmadım. Açık ve net söyleyeyim, korkmadım, sadece şok geçirdim. İlk defa yanımda bir cinayet oldu. Bir de bu bayan olunca daha kötü. Yaşıyor hissini de gördüm, gözlerini hafif açtı. Yaşadığını anladım ben hastaneye yetişmek için acele ettim ama adam bırakmadı. Belki hastaneye gitseydik kadın yaşayacaktı. Adam bırakmadı, belki bana sıkacaktı, bilemeyiz sonuçta.”