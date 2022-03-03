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Arkadaşını öldürüp, kardeşini aramıştı... Şüpheli tutuklandı

#Cinayet#Tolga Görez#Kocaeli
Arkadaşını öldürüp, kardeşini aramıştı... Şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de evine gittiği arkadaşı Tolga Görez'i çıkan tartışmada tabancayla vurup öldürdükten sonra onun kardeşi Ferdi Görez'i arayıp ağabeyini vurduğunu haber veren Ufuk İ. tutuklandı.

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Olay önceki gece Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokak'taki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tolga Görez ile evine gelen arkadaşı Ufuk İ. arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ufuk İ., Tolga Görez'i tabancayla vurdu. Evden çıkıp kaçan Ufuk İ., Görez'in kardeşi Ferdi Görez'i arayıp, "Ağabeyini vurdum, haberin olsun" dedi. Eve gelen Ferdi Görez, ağabeyini kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Tolga Görez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ufuk İ., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Ufuk İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arkadaşını öldürüp, kardeşini aramıştı... Şüpheli tutuklandı

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#Cinayet#Tolga Görez#Kocaeli

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