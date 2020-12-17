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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 17.12.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Arkadaşını öldürmüştü! Sebebi 'pes' dedirtti

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Arkadaşını öldürmüştü! Sebebi 'pes' dedirtti
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Adana'da arkadaşı Veysel Emre’yi (28) bıçaklayarak öldüren Mehmet Can G. (25), tutuklandı. Mehmet Can G.'nin arkadaşını, GSM hattı üzerine aldığı 10 bin lira değerindeki cep telefonun parasını ödemediği için öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, 15 Aralık günü, saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan Nehri kıyısında, arkadaşlar Veysel Emre ile Mehmet Can G., tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet Can G., cebindeki bıçağı çıkararak, Veysel Emre’nin boynuna sapladı. Ardından da kaçtı.

Çevredekiler tarafından bulunan Veysel Emre’nin, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi hayatını kaybettiğini belirlendi. Emre’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bölgede yaşayanlar ise evlerinin balkonuna çıkarak, ekiplerin çalışmalarını izledi.

Arkadaşını öldürmüştü Sebebi pes dedirtti



BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN BIÇAKLAMIŞ

Bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olan Mehmet Can G., Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Mehmet Can G. ifadesinde, Veysel Emre’nin bir süre önce GSM hattı üzerine 10 bin TL değerinde cep telefonu aldığını ancak borcunu ödemediğini anlattı. Şüpheli, daha sonra telefonu satan Veysel Emre’yi bu nedenle çıkan kavgada bıçakladığını ifade etti.

Adliyeye sevk edilen Mehmet Can G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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