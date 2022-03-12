Arkadaşını öldürdü, suçu hayali zanlıya yıkmaya çalıştı! Gerçek böyle ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Çoşgun’un kullandığı 20 EC 261 plakalı otomobil ile boş bir araziye gelen Onur Ş., burada arkadaşıyla tartışmaya başladı. Çıkan tartışma sonrası ikili araçtan çıkarak kavga etmeye başladı. Bu sırada Onur Ş., yanında bulundurduğu bıçak ile Çoşgun’u 3 bıçak darbesiyle göğsünden yaraladı. Kanlar içinde Çoşgun’u yerde gören Onur Ş., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri Çoşgun’a yaptığı ilk müdahalenin ardından Serverazi Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yerine gelen görevlilere yanlarında tanımadığı bir kişinin daha bulunduğunu, arkadaşı ve kendisini yaraladıktan sonra kaçtığını söyleyen Onur Ş., elinden hafif yaralı olduğu için Servergazi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Mağdur rolü yapan Onur Ş.'nin çelişkili ifadeleri ve kaçan 3'üncü bir kişiye ait eşkal verilmemesinden şüphelenen ekipler, detaylı bir çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından görevliler etraftaki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Gözden Kaçmasın Rusya Ukrayna'daki batı silahlarını hedef alacak Haberi görüntüle

Araçta 2 kişi olduğunu anlayan ekipler, mağdur rolü yapan Onur Ş.'nin arkadaşını yaraladığını belirledi. Hastanede gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü.

Arkadaşı tarafından göğsünden 3 bıçak darbesi alarak ağır yaralanan Çoşgun ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.