Arkadaşını öldürdü, camda yakalandı!

Uluslararası ticaret yapan Ahmet Rençber (31), İstanbul Esenyurt’taki bir rezidansta kalıyordu. Rençber geçen perşembe gecesi, kız arkadaşına, arkadaşı Emrullah Ulon’la evde kalacağını söyledi. Kız arkadaşı kendisine ulaşamayınca bir arkadaşıyla birlikte rezidansa gitti. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine rezidans yönetiminden yardım istediler. İçeri girdiklerinde Rençber’in cansız bedenini buldular. Olay yeri inceleme ekibi, ceset ve odada inceleme yaptı. Rençber’in başında ve sol bileğinde mermi girişi vardı.



Rençber’in kız arkadaşının ifadesi alındı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olay akşamı Rençber, Ulon’la birlikte rezidansa gelmiş, daha sonra da Ulon yalnız olarak rezidanstan çıkmıştı. Ekipler, Ulon’un Ümraniye’deki bir evde gizlendiğini belirledi. Polis, cumartesi günü adresi bastı. Banyo penceresinden havalandırma boşluğuna kaçan Ulon’la birlikte evde bulunan M.İ. gözaltına alındı.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Fransız vatandaşı da olan Ulon, ifadesinde aralarında bir husumet olduğunu, olay gecesi bu nedenle tartışmaya başladıklarını, boğuşma sırasında da tabancasını çıkartarak cinayeti işlediğini itiraf etti. Ulon tabancayı ve cep telefonlarını denize attığını söyledi. Deniz polisi dalgıçları tabanca ve cep telefonlarını denizden çıkardı. Adliyeye sevk edilen Ulon, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.İ. serbest bırakıldı.