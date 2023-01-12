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Arkadaşını 'Motosikleti hızlı kullanıyorsun' diyerek tokat atınca öldürmüş

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#Adana#Seyhan#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 09:55

Adana’da, tartıştığı Mazlum Atay’ı (27) tabancayla dizinden ve kasığından vurarak öldürdükten sonra kaçan Bilal Altunkaynak (20), polis tarafından saklandığı adreste yakalandı. Tutuklanan Altunkaynak'ın, ifadesinde, “Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum, beni durdurdu. 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' dedi ve küfredip tokat attı. Ben de eve gidip, silahı aldım ve onu vurdum” dediği öğrenildi.

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Olay, 9 Ocak günü saat 18.30 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahalleden arkadaş olan Mazlum Atay ve Bilal Altunkaynak, sokak ortasında tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın ardından motosikletiyle evine dönen Altunkaynak, ruhsatsız tabancasını alarak Atay’la kavga ettiği sokağa döndü.

Atay’ı görür görmez tabancayla kurşun yağdıran Altunkaynak, daha sonra kaçtı. Sağ kasık ve sol dizine kurşun isabet eden Atay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Atay, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Altunkaynak'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Arkadaşını Motosikleti hızlı kullanıyorsun diyerek tokat atınca öldürmüş

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‘MOTOSİKLETİ YAVAŞ SÜR, DEYİP TOKAT ATTI’

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yakın kameraların kayıtlarını inceledikten sonra kaçan Bilal Altunkaynak’ın arkadaşının, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde saklandığını tespit etti. Şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan Altunkaynak’ın, emniyetteki ifadesinde, “Motosikletle sokaktan geçtiğim sırada Mazlum beni durdurdu. 'Hızlı kullanıyorsun, yavaş sür' dedi ve küfredip tokat attı. Ben de eve gidip silahı aldım ve onu vurdum" dediği öğrenildi.

Arkadaşını Motosikleti hızlı kullanıyorsun diyerek tokat atınca öldürmüş

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Altunkaynak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Mazlum Atay’ın tabancayla vurulduktan sonra yere düştüğü anlar yer aldı.

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#Adana#Seyhan#Cinayet

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