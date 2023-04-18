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Arkadaşını küfrettiği için öldürmüş

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#Aydın#Kuyucak#Cinayet
Arkadaşını küfrettiği için öldürmüş
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 11:16

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kendisine küfrettiğini iddia ettiği arkadaşı Hasan Erdoğan'ı (47) bıçaklayarak öldüren Sait Kızılcı (46), tutuklandı.

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Olay, 16 Nisan günü saat 23.00 sıralarında 5 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Erdoğan, evinde arkadaşı Sait Kızılcı ile alkol alırken tartışma çıktı. Kızılcı, yanındaki bıçak ile Hasan Erdoğan'ı yaraladı. Karın bölgesinden 5 bıçak darbesi alan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis, kaçan Kızılcı'yı kısa süre sonra saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Sait Kızılcı'nın ilk ifadesinde arkadaşının kendisine küfrettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızılcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arkadaşını küfrettiği için öldürmüş

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#Aydın#Kuyucak#Cinayet

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