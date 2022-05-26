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Arkadaşını heimlich manevrası hayata döndürdü

#Bursa#Yemek#Sağlık
Arkadaşını heimlich manevrası hayata döndürdü

Bursa’da restoranda yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçan genci, arkadaşının heimlich manevrası hayata döndürdü.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Erikli Mahallesi’nde meydana geldi. Bir restoranda yemek yiyen 4 arkadaş korku dolu dakikalar yaşadı. Masada bulunan gençlerden biri yemek yediği sırada nefes borusuna biber kaçtı. Nefes alamayan gencin kafası masaya düşünce arkadaşları da ne yapacağını şaşırdı. Kısa süreli paniğin ardından arkadaşlarından biri, heimlich manevrasıyla boğazına kaçan biberi çıkardı. Müdahalenin ardından tekrar nefes almaya başlayan arkadaşları gence sarılarak yüzüne su döktü.

Arkadaşını heimlich manevrası hayata döndürdü

Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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#Bursa#Yemek#Sağlık

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