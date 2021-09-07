MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı
GeriGündem Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Arkadaşından, damada 11 bin TL'lik telefon takısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Antalya'da İbrahim Kılıç (27), arkadaşı Furkan Topçu'ya düğün hediyesi olarak 11 bin TL'lik telefon taktı. Furkan Topçu, “Düğünümde böyle bir şey beklemiyordum, görünce şok oldum. Bu durum zaten İbrahim'e yakışırdı. Böyle bir durumu beklemiyordum. Ben bir çeyrek altın takar diye düşünmüştüm ama telefon çıktı" dedi.

Antalya'da telefon alım satımı üzerine iş yeri bulunan İbrahim Kılıç, Kumluca ilçesinde yaşayan arkadaşı Furkan ve Büşra Topçu çiftinin gerçekleştirilen düğününe katıldı. Kılıç, takı töreninde 4 yıllık arkadaşı Furkan Topçu'ya, kutusu henüz açılmamış ve değeri 11 bin TL'yi bulan cep telefonu taktı. Kırmızı kurdeleye bağladığı cep telefonunu Furkan Topçu'ya taktığı esnada düğüne katılan diğer davetliler şaşkınlık yaşadı. İbrahim Kılıç'ın cep telefonunu damada taktığı anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Düğünde damada arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı
Düğünde damada arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar takıldı

'HEYECANDAN KONUŞAMADI'

Telefonu taktığı sırada damadın çok şaşırdığını ifade eden İbrahim Kılıç, “Düğün öncesinde kendisiyle konuştuğumda böyle bir telefona ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ben de ona bir jest yapmak istedim. Düğüne gittiğimde kendisine bu telefonu takı diye taktım. Bu telefonu almak gibi bir hayali vardı. Telefonu taktığımda şaşırdı. Böyle bir şey beklemiyordu. Diğer konuklar da şaşırdı. Furkan çok mutlu oldu. Heyecandan zaten konuşamadı. Sonra konuştuğumuzda bana teşekkür etti" dedi. Kılıç, telefonun son çıkan modellerden olduğunu ve değerinin 11 bin TL olduğunu kaydetti.

Arkadaşından, damada 11 bin TLlik telefon takısı

'ÇEYREK ALTIN BEKLİYORDUM, TELEFON ÇIKTI'

İbrahim Kılıç ile telefonda görüntülü konuşan Furkan Topçu, “Düğünümde böyle bir şey beklemiyordum, görünce şok oldum. Bu durum zaten İbrahim'e yakışırdı. Böyle bir durumu beklemiyordum. Ben bir çeyrek altın takar diye düşünmüştüm ama telefon çıktı" dedi.

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi