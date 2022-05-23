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Arkadaşına yardım etmek isterken feci şekilde can verdi

#Antalya#Sağlık#Kumluca
Arkadaşına yardım etmek isterken feci şekilde can verdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde piknik dönüşü arkadaşının yardım çığlığı üzerine yardıma koşan genç kız uçurumdan düşerek feci şekilde can verdi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Kumluca ilçesi Karaöz Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Turizm çalışanı Seval (25)-Ali Öncül çifti, dün arkadaşları Recep-Yasemin Sarıcan çifti ile piknik yapmaya gitti. Akşam dönüşe geçen arkadaşlardan Recep Sarıcan, ihtiyacını gidermek için aracından indi. İddiaya göre, kenardaki tel çiti geçen Sarıcan, biranda dengesini kaybederek düştü. Yasemin Sarıcan’ın yardım çığlıkları üzerine arkadan otomobille gelen Ali-Seval Öncül çifti de durdu.

Arkadaşının çığlıkları üzerine, Recep’in düştüğü yere yardıma giden Seval Öncül, yaklaşık 80 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Recep Sarıcan iki bacağı kırık şekilde hastaneye kaldırıldı. Seval Öncül’ün düştüğü yere karadan ulaşamayan ekipler sahil güvenlikten destek istedi. Sahil güvenlik ekipleri denizden botla ulaştığı Öncül’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Güçlükle bulunduğu yerden alınan Öncül’ün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arkadaşına yardım etmek isterken feci şekilde can verdi

Yapılan otopsinin ardından genç kızın cenazesi, ailesi tarafından toprağa verilmek üzere Kumluca’ya götürüldü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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#Antalya#Sağlık#Kumluca

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