×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Selam vermek istemişti! Arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Gebze#Kaza
Selam vermek istemişti Arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 17:29

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Cesim Açık (45), selam vermek istediği hem mesai hem de yakın arkadaşı olan S.A.’nın kullandığı belediyeye ait çöp kamyonunun altında kaldı. Açık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Cesim Açık, mesaisinin başlamasından kısa süre sonra caddeden geçen yakın arkadaşı S.A.’nın kullandığı çöp kamyonunu fark etti. Arkadaşına selam vermek isteyen Açık, yoldan geçen başka bir aracın önünden hızla geçip kamyona yöneldi. Ancak Açık, bu sırada kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Cesim Açık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Selam vermek istemişti Arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

ENGELLİ ÇOCUKLARI VARMIŞ 

Haberin Devamı

Cesim Açık’ın cenazesinin yarın Gebze Kocatepe Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi. 

Öte yandan sürücü S.A. ile Cesim Açık’ın birer engelli çocuklarının bulunduğu da belirtildi. 

S.A. gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Selam vermek istemişti Arkadaşının kullandığı aracın altında kalıp öldü

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Gebze#Kaza

BAKMADAN GEÇME!