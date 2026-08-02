Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! Motokuryeye dolandırıcılıktan 22 yıl hapis

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İstanbul’da motokuryelik yapan Bülent Karaçeper, iddiaya göre bloke olan hesabına havale yapılamadığını söyleyen komşusu ve arkadaşı Murat G.’ye önce IBAN numarasını ardından da parayı çekmesi için banka kartını ve şifresini verdi. Ertesi gün kartını geri alan Karaçeper, kısa süre sonra ise kartının da içinde olduğu cüzdanını kaybetti. Bir süre sonra kendisini arayan kişi, hesap numarasıyla dolandırıldığını iddia edince, cüzdanının çalındığını ve kimlik bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığını anlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç devam ederken, ardı ardına gelen şikayetler üzerine Bülent Karaçeper, ‘dolandırıcılık’ suçundan tutuklandı. Hakkında açılan 55 ayrı dosya bulunan ve 6 dosyadan 22 yıl hapis cezası alan Karaçeper, yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutuklu.

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“CENAZE SIRASINDA CÜZDANI KAYBETTİK”

Oğlunun masum olduğunu iddia eden Zeynep Karaçeper (46), süreci şu sözlerle anlattı:

“Oğlum, 2023 yılında henüz 17 yaşındayken mahalleden de tanıdığımız Murat isimli şahısla arkadaşlık ediyor. Oğlumdan kartını istiyor ödünç olarak, banka kartını. ‘Bir yerden para gelecek, hesabım blokeli verir misin’ diyor. Bir günlüğüne alıyor. Şifresini de istiyor. Ertesi gün geri getiriyor kartı ama herhangi bir işlem yapılmıyor o tarihte. Birkaç gün sonra kayınvalidemin cenazesi sırasında cüzdanın kaybolduğunu fark ettik. İçinde 3 tane banka kartı vardı. Cüzdanın kaybolmasından birkaç gün sonra oğluma telefon geldi. Fethiye'den Yusuf isimli bir kişi aradı. ‘ATM'den telefon numaranı değiştirerek benim paramı çalacağını mı düşünebiliyorsun? Benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun’ diye küfürler, hakaretler etmeye başladı. Telefonu ben aldım çocuğumun elinden ‘Beyefendi siz kimsiniz, ne oluyor’ diye. ‘İnternetten bir motor parçası buldum, almak istedim. İşte bu IBAN verildi bana. Yazıştığım numara farklıydı. Vergi dairesinden buldum, çocuğunuzun numarasına ulaştım. Benim paramı geri yatırın’ dedi. Biz hemen kalktık karakola gittik. Karakol, Yusuf Bey'le irtibata geçti. Yatırılan parayı söyledi. Bizi hemen savcılığa gönderdiler. Savcı benim oğlumu dinledi. ‘Bu şikayetler çok, şu an bu şikayetlerden çok fazla var. Korkma bir şey olmaz. Bir iki kere en fazla ifadeye çağrılırsın. Ben aldım başvurunuzu, suç duyurusunu’ dedi.”

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“55 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ GÖRÜNÜYOR”

Oğlunun aylardır tutuklu olduğunu söyleyen Zeynep Karaçeper, “İfadeye çağrılmaya başlandı çocuk. Sürekli cezalar gelmeye başladı. En son Batman'dan hüküm yedi. O esnada akrabamız olan avukatımız devreye girdi. Dosyalara bir baktı, 55 tane dosya. 55 tane mağdur var. Benim oğlum 55 kişiyi dolandırmış olarak görünüyor şu an ve 6 dosyadan cezaevinde yatıyor. Çocuk tahliye oluyor, imzaları atmaya gidiyor, denetimli serbestliğe çıkacak, bir dosya daha geliyor, bir daha alıyorlar. Toplamda 6 dosyadan şu an 22 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası var benim çocuğumun. Benim oğlumun kartları Antalya'da kullanıldı. Benim oğlum hayatı boyunca hiç Antalya'ya gitmedi. Murat denen şahıs şu an denetimli serbestlikle, tahliyeyle elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Onun ortağı olan, Onur denen şahıs, internetini kullandırtan, telefonunu kullandırtan şahıs, o da tüm Türkiye'de, tüm dosyalarda belirlenmesine rağmen, internetini kullandırttığı, IMEI numaralarını kullandırttığı belirtilmesine rağmen, tüm dosyalarda olmasına rağmen o da elini kolunu sallayarak geziyor. Yani suçlular sokakta geziyor, benim yavrum şu an cezaevinde yatıyor” diye konuştu.

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“ŞÜPHE ÜZERİNE VERİLEN KARARI DİĞER MAHKEMELER EMSAL ALIYOR”

Mahkemelerin Batman Ağır Ceza Mahkemesi’ni emsal alarak oğluna hüküm verdiğini belirten Zeynep Karaçeper, “Batman'da hiçbir delil yokken benim çocuğum şüpheye dayalı tutuklandı, hüküm yedi ve arkasından 5 dosya daha geldi. Bu 5 dosya hepsi emsal kararla tutukladı. Yani bizim gönderdiğimiz deliller incelenmeden istinaf reddi yiyoruz” dedi.

“NUMARA BÜLENT’İN ARKADAŞININ ÇIKIYOR”

Bülent Karaçeper’in Batman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından ailenin kendisine ulaştığını söyleyen avukat Figen Şahin Sarıbal, “Dosyayı incelemek için UYAP'a girdiğim anda, Bülent hakkında 55 tane ceza dosyasının açılmış olduğunu gördüm. Bu dosyaları incelediğimde, bazı dosyalarda ATM'den para çekme görüntüleri var, bazı dosyalarda da tespit edilen başka şahıslar olduğunu fark ettim. Bir de IP bağlantı bilgisi, yani dolandırıcılık suçu sırasında interneti kullanılan şahsın bilgilerini alarak Bülent'in ailesiyle paylaştım. Bülent'in ailesi, telefon numarasını gördüğünde bu şahsın mahallede oturan, ailece tanıdıkları kişi olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'de IP bağlantısı numarası Murat G.’nin arkadaşı Onur V. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmesine rağmen, bu şahsın ifadesinde, 'Benim internetim arkadaş ortamında kullanılır, ben mağdurları veya sanığı tanımıyorum' demesi üzerine takipsizlik verilip, kapanmış olduğundan hiçbir ceza yargılaması geçirmeden rahat rahat şu anda sokaklarda gezmektedir” ifadelerini kullandı.

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“HTS KAYITLARINDA MÜVEKKİLİM İSTANBUL’DAN HİÇ ÇIKMAMIŞTIR”

ATM’den para çekme görüntülerini de tespit ettiklerini dile getiren avukat Sarıbal, Bülent Karaçeper’in Murat G. ile Onur V.’nin iş birliği yaptığı suç şebekesi tarafından dolandırıldığını öne sürerek, “Bu görüntüleri de alarak müvekkilin ailesiyle paylaştığımızda, bu şahsın da yine aynı mahalleden komşuları olan, ailece tanıdıkları Murat isimli şahıs olduğunu söylediler bize. Biz tüm bu delillerle beraber mevcut derdest olan dosyalarımızda hepsini sunduk ve dedik ki; 'Bu Onur isimli şahıs tüm Türkiye'de tespit edilmesine rağmen hakkında takipsizlik kararı verilmiş. Onur isimli şahıs bizim derdest olan ceza dosyalarımızda tanık olarak dinlendi. Onur, mahkemedeki ifadelerinde, 'Ben Bülent isimli şahsı tanımam. Benim internetimde bir karışıklık oldu. Dolandırıcılık suçu sırasında benim internetimi kullanan kişi Murat isimli şahıstır' dedi. ATM'den para çekme görüntüleri bu şahsa gösterildi. Onur isimli şahıs da ATM'den para çeken şahsın Murat olduğunu net bir şekilde teşhis etti. Biz bu delillerle beraber devam eden dosyalarımızda Bülent açısından beraat talep ettiğimizi söyledik. Dolandırıcılık eylemlerinin tamamı Antalya ilinden gerçekleştirilmiştir. Müvekkilimize ait alınan HTS kayıtlarında müvekkilimizin kendi adına kayıtlı olan ve ATM'den değiştirilmeden önce kullandığı hattının İstanbul ilinden hiç çıkmadığı tespit edilmiştir” diye konuştu.

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‘MAĞDUR GÖRÜNTÜLÜ ARAMADA ASIL DOLANDIRICININ FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ’

Dosyalardan birinde Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir takipsizlik kararı verildiğini belirten avukat Sarıbal, “Bu dosyayı incelediğimizde bu dosyada Özkan isimli bir şahsın tespit edildiğini görüyoruz. Kullanmış olduğu telefon numarası yine Onur isimli şahsın interneti kullanılmak suretiyle yapılan bir dolandırıcılık işlemi. Oradaki mağdur hasbelkader yapmış olduğu görüşme sırasında görüntülü görüşmeye geçtiği sırada dolandırıcının fotoğraflarını çekmiş. Bunu da savcılığa sunmuş. Savcılık da bu kişinin Özkan isimli şahsın olduğunu tespit edince ifadeye çağırmış. İfadeden ‘Bu ben değildim ama ben zararı gidereyim’ dediği için savcılık tarafından zararı giderildiği için hem Bülent hakkında hem de Özkan hakkında takipsizlik kararı verilmiş, dosya kapatılmış. Aslında dosya Bülent için açılıyor, fakat görüntülü görüşme sırasında fotoğraflar çekildiği için, bu fotoğraflarla savcılık tarafından değerlendiriliyor ve o telefon numarasını kullanan kişinin Özkan olduğu tespit edilince, Özkan mağdurun zararını giderince, o dosya da takipsizlikle kapatılıyor” ifadelerini kullandı.

“MAHKEME DELİLLERİ SUNMAMIZA RAĞMEN EMSAL KARARLARA BAKIYOR”

Bülent Karaçeper’in 'büyük bir örgüt dosyasının içerisinde mağdur edilmiş bir sanık' durumunda olduğunu iddia eden avukat Sarıbal, “Dosyanın gerçek mağduru olmasına rağmen sanık olarak tam 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası var. Yaklaşık 16 aydır cezaevinde hükümlü. Şimdi biz bu delillerin tamamını yani hem derdest dosyalara hem yapmış olduğumuz suç duyurularına sunmamıza rağmen heyet şuna bakıyor; Bülent'in daha önce kesinleşmiş cezaları var mı? Evet, var. Bu dosyalar alınıyor ve bu dosyaların hiçbir tanesinde beraat olmadığı için daha önce hakkında verilmiş emsal cezalar olduğu gerekçesiyle yeniden ceza veriliyor. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’nde dosyanın içerisinde CD'ler olmasına rağmen gerekçeli kararda CD'ler değerlendirilmeden daha önceki verilen cezalara ilişkin olarak emsal gösterilmiş ve hakkında ceza verilmiş. Şimdi Bölge Adliye Mahkemesi’nde karar” dedi.

“RAPORLA KANITLANMIŞ”

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birkaç görüntü elde edildiğini, Bülent Karaçeper’in fotoğrafıyla ATM’den para çeken kişinin fotoğraflarını yan yana konularak bir rapor aldırıldığını belirten Sarıbal, “Bu raporda ‘Mevcut görüntülerde ATM cihazlarında işlem yapan ve para çeken şahsın şüpheli Bülent Karaçeper olmadığı değerlendirilmiştir’ şeklinde rapor olmasına rağmen ATM'den para çeken şahıs müvekkile gösterilmediğinden ya da ATM'den para çeken şahsa ilişkin detaylı bir soruşturma yapılamadığından Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da müvekkilime ceza verilmiş olup, şu anda istinaf aşamasında beklemektedir. Dolayısıyla biz bu aşamada bu ATM görüntülerinin tamamını topladık. Derdest olan dosyalarımıza gönderdik. Bir teşhis yapılmasını, müvekkilin alınan HTS kayıtlarında Antalya iline hiç gitmediğinin tespit edilmesini, aynı zamanda da Onur'un teşhisi sırasında ATM'den para çeken ve kendi internetini kullanan şahsın Murat olduğunu net bir şekilde söylemesi nedeniyle bunların bir bütün olarak değerlendirilip, Bülent hakkında beraat kararı verilmesini umut ediyoruz” dedi.

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