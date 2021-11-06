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Arkadaşına işkence yapıp vurduktan sonra dini nikahlı eşine tehdit mesajı göndermiş

#Konya#Silahlı Saldırı#Tehdit
Arkadaşına işkence yapıp vurduktan sonra dini nikahlı eşine tehdit mesajı göndermiş

Konya'da arkadaşı Burak Mutlu'yu (18) evinde işkence edip tabancayla vurarak yaralayan Yıldıray Tıska'nın (21) ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde "Dini nikahlı eşim B.K.’nin beni Burak ile aldattığını düşünüyordum” diyen Tıska’nın olayın ardında genç kadına "Burak'ı öldürdüm, sıra sende. Seni de öldüreceğim" diye mesaj attığı belirtildi.

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Olay, perşembe günü Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak'ta meydana geldi. 2 ay önce tahliye olan Yıldıray Tıska, cezaevindeyken annesinin evine dönen dini nikahla yaşadığı B.K. ile ilişkisinin olduğunu düşündüğü Burak Mutlu'nun evine gitti. Burada Mutlu ile Tıska arasında tartışma çıktı. Yıldıray Tıska, Burak Mutlu’yu sabahtan akşama kadar darbetti. Daha sonra akrabalarını arayarak helallik isteyen Tıska, saat 18.30 sıralarında Burak Mutlu'nun ensesine, bacağına ve göğsüne 4 el ateş ederek evden çıktı. Burak Mutlu, komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alanın Burak Mutlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

‘SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM’

Olaydan sonra Yıldıray Tıska'nın, dini nikahla yaşadığı eşi B.K.'ye ses kaydı da göndererek "Burak'ı öldürdüm, sıra sende. Seni de öldüreceğim" dediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Yıldıray Tıska'yı saklandığı evin çatısında yakaladı. Gözaltına alınan Tıska, emniyetteki ifadesinde, "Dini nikahlı eşimin beni Burak ile aldattığını düşünüyordum. İkisinin de şüpheli tavırları vardı o yüzden yaptım" dediği ifade edildi.

Polis ekipleri, tehdit edilen B. K.,’yı güvenlik gerekçesiyle kadın sığınma evine yerleştirdi. Tıska, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Konya#Silahlı Saldırı#Tehdit

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