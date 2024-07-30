ArkadaÅŸÄ±na 'beni gezdir' dedi, olumsuz cevap alÄ±nca aracÄ± yaktÄ±

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Olay, saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Atakum ilÃ§esi Esenevler Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Ä°Ã§ki iÃ§en E.T., arkadaÅŸÄ± Ã–.T.â€™yi arayÄ±p, kendisini gezdirmesini istedi. Ã–.T. saatin geÃ§ olduÄŸunu belirtip, arkadaÅŸÄ±nÄ±n talebini geri Ã§evirdi. Bunun Ã¼zerine E.T., arkadaÅŸÄ±nÄ±n annesinin Ã¼zerine kayÄ±tlÄ± 55 AFJ 703 plakalÄ± kamyonetinin camÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p, ateÅŸe verdi.

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis, saÄŸlÄ±k ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye, alevlere mÃ¼dahale ederek kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. E.T. ise kÄ±sa sÃ¼rede yakalanÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

E.T.â€™nin emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â

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