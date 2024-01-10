‘Arkadaş’ın ilk doğum günü

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SOKAKTA ÇOCUKLARLA DOLAŞTI

Meksika Savunma Bakanlığı’ndan 7 Ocak’ta yapılan açıklamada, “Arkadaş’ ilk doğum gününü Çavuş Roko'nun verdiği görevi yerine getirerek, çocuklara gülümseyerek, Meksika sokaklarında dolaşarak kutladı. Bizleri gülümsettiğiniz, çocuk olmanın neşe, umut, gülümseme ve mutlulukla eş anlamlı olduğunu öğrettiğiniz için teşekkür ederiz” denildi.

Öte yandan, Meksika Savunma Bakanlığı, evcil köpekleriyle gelen ailelerle birlikte ‘Arkadaş’ın doğum günü için ‘Proteo’ heykelinin önünde tören düzenledi.