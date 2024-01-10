×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

‘Arkadaş’ın ilk doğum günü

Güncelleme Tarihi:

#Meksika Savunma Bakanlığı#Deprem#Köpek
‘Arkadaş’ın ilk doğum günü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2024 07:00

Meksika arama - kurtarma ekibiyle 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından çalışmalara katılan ve hayatını kaybeden ‘Proteo’nun anısına Meksika’ya hediye edilen ‘Arkadaş’ adlı Alman kurdu, ilk doğum gününü Meksika sokaklarında çocuklarla kutladı.

Haberin Devamı

SOKAKTA ÇOCUKLARLA DOLAŞTI

Meksika Savunma Bakanlığı’ndan 7 Ocak’ta yapılan açıklamada, “Arkadaş’ ilk doğum gününü Çavuş Roko'nun verdiği görevi yerine getirerek, çocuklara gülümseyerek, Meksika sokaklarında dolaşarak kutladı. Bizleri gülümsettiğiniz, çocuk olmanın neşe, umut, gülümseme ve mutlulukla eş anlamlı olduğunu öğrettiğiniz için teşekkür ederiz” denildi.

Öte yandan, Meksika Savunma Bakanlığı, evcil köpekleriyle gelen ailelerle birlikte ‘Arkadaş’ın doğum günü için ‘Proteo’ heykelinin önünde tören düzenledi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meksika Savunma Bakanlığı#Deprem#Köpek

BAKMADAN GEÇME!