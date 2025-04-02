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'Arkadaşıma gidiyorum' diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Sedat Elikara'dan haber alınamıyor

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#Kocaeli#Eskişehir#Sedat Elikara
Arkadaşıma gidiyorum diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Sedat Elikaradan haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 15:52

Kocaeli'de arkadaşına gitmek için evinden ayrılan ve son olarak Eskişehir'de görüldüğü öne sürülen 15 yaşındaki Sedat Elikara'nın bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

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İddiaya göre, Kocaeli'nin Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Sedat Elikara, arkadaşıyla görüşmek için Gebze ilçesine gideceğini belirterek 31 Mart 2025 tarihinde evden ayrıldı. Üzerinde siyah eşofman, yeşil sweat, siyah hırka ve siyah bir çanta bulunan Elikara'dan o günden bu yana bir daha haber alınamadı.

Elikara için endişelenen yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemelerde, kayıp çocuğun tren ile Eskişehir'e geldiği belirlendi.

Son olarak Odunpazarı İlçesi Alanönü Mahallesi'nde görüldüğü öne sürülen Sedat Elikara için yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor.

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#Kocaeli#Eskişehir#Sedat Elikara

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