Arkadaşım saatimi çaldı

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Şüpheli olarak ifadesi alınan Ayşenur O., Samuel ile yaklaşık 3-4 aydır arkadaş olduklarını, 27 Nisan’da birlikte Şişli’deki bir eğlence merkezine gittiklerini söyledi. Samuel’in arkadaşlarıyla eğlendiğini belirten Ayşenur O, “Ben de sadece yanında bulundum, Etrafı çok kalabalıktı. Daha sonra birlikte müştekinin Üsküdar’daki ikametine valizlerini almak için gittik. Çünkü kendisi İngiltere’ye dönecekti. Müştekinin ikametinde yaklaşık 20-25 dakika kaldık. Birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı’na gittik” ifadelerini kullandı.

‘GÖRMEDİM BİLE’

Ayşenur O., Samuel’in yurtdışına çıkış yaptığını ve kendisini daha sonra görmediğini belirterek, “Bu tarihten yaklaşık 1-1.5 ay kadar sonra bana WhatsApp üzerinden mesaj göndererek saatini çaldığımı iddia etti. Bunun üzerine ben kendisine ‘Eğer böyle bir iddian varsa resmi makamlara birlikte gidelim. Ben senin saatini çalmadım. Hatta saatini dahi görmedim’ dedim. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum” dedi.

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Samuel ise “Bahse konu saatimin ikametime gelen Ayşenur O. tarafından çalındığını düşünüyorum, çünkü o tarihten sonra ikametime kimse girmedi” diye beyanda bulundu.