Arkadaşı yalanladı

Altı yıl önce Munzur Üniversitesi’nde öğrenci olan G.Y., savcılığa verdiği ifadesinde ABD’de yaşayan Umut Altaş, Mustafa Türkay Sonel ve Sedat Doğan ile birlikte Tunceli merkezde kafelerde buluştuklarını anlatarak “Okey tarzı oyunlar oynardık. Mustafa Türkay Sonel’in babasının hediye ettiğini söylediği BMW marka araçla gezerdik” dedi. G.Y., ifadesinde özetle şöyle dedi:

KIZLARA KÖTÜ DAVRANIYORLARDI

“Daha sonraki süreçte ben kız arkadaşım Ş.Ö. ile Umut, Mustafa Türkay ve Sedat’ı tanıştırdım. Birkaç defa kızlı erkekli kafede ya da Umut’un Pülümür yolundaki Marçik bölgesinde bulunan, ismini bilmediğim dayısına ait iki katlı evde oturduk. Umut Altaş ile Mustafa Türkay Sonel daha samimilerdi ve bunların şımarık tavırlar içerisinde olan, ortamdaki kızlara kötü davranışlar yapan, kaba konuşup kaba hareketler yapan tipler olduğunu anlayınca ben bunlardan yavaş yavaş koptum ve 6-7 ay arkadaşlık yaptıktan sonra tamamen bağımı bunlardan kopardım. Hatta bir seferinde Mustafa Türkay Sonel, kendisine ait BMW marka arabası ile yanıma geldiğinde, arabanın torpidosundaki Glock olduğunu düşündüğüm, üst kapağı açık renkli, gövdesi siyah renkli tabancayı ve tabancanın yanındaki dolu şarjörünü ve mermilerini bana göstermişti.”

KIZI HAMİLE BIRAKTIĞINI ANLATTI

G.Y., Sonel ve arkadaşlarının özel hayatına müdahale ettiğini de öne sürerek “Umut Altaş ve Sedat Doğan, kız arkadaşımla aramı bozmaya çalışıyordu” dedi. Dört arkadaşın kendi aralarında WhatsApp grubu olduğunu belirten G.Y., Umut Altaş’ın kendisine Sedat, Umut ve Mustafa’nın kendi aralarında kurduğu bir başka WhatsApp grubundan yatakta yatan bir kadın fotoğrafı gösterdiğini anlattı. G.Y’nin ifadesinin en çarpıcı bölümü şu: “Umut Altaş’ın bana gösterdiği resimde yüzüstü yatakta yatan, sadece sırtı görünen, üstünde siyah renkli bir bluz olan kadın vardı. Resmin çekildiği ortam ev odasına benziyordu. Kadının yattığı yatak tek kişilik yataktı. Bu resim ile ilgili başka bir ayrıntı hatırlamıyorum. Umut Altaş’ın bana bu resmi göstermesindeki amacı Mustafa Türkay’ın yine bir çapkınlık yaptığını göstermekti. Çünkü Mustafa Türkay ve Umut Altaş sürekli çapkınlık yapıyorlardı. O dönemde sanırım Umut Altaş bana Mustafa Türkay Sonel’in bir kızı hamile bıraktığını da anlatmıştı. Zaten sürekli çapkınlık yaptıklarını anlatıyordu.”

‘YUKARIDAN BİRİNİN PARMAĞI VAR’ DEDİ

Gülistan Doku ile tanışmadığını ifade eden G.Y. ifadesine şöyle devam etti: “Gülistan’ın ismini bilmediğim Rus uyruklu bir çocuk ile sevgili olduğu, bu Rus uyruklu çocuğun babasının o dönemde Tunceli Emniyeti’nde polis olduğu ve bu polisin Gülistan’ın kaybolma olayını örtbas ettiğini duydum. O dönem Umut Altaş ile Gülistan Doku’nun kaybolma olayını konuşurken Umut Altaş bana yukarıdan birilerinin parmağı var ki Gülistan’ın faillerini koruyorlar tarzında bir şeyler anlatmıştı.”

HTS KAYITLARI İFADE DEĞİŞTİRTTİ

GÜLİSTAN Doku soruşturmasında 6 yıl sonra ortaya çıkan HTS kayıtları, sevgilisi Zeinal Abakarov’un ifadelerindeki çelişkileri gözler önüne serdi. 17 Mart 2022 tarihinde verdiği ifadede “Gülistan beni aramadı” diyen Abakarov, HTS kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından ifadesini değiştirerek, “Beni aramıştı, hatırlamadım” dedi. Abakarov, “Konuyu tam hatırlamadığımdan bu şekilde bir cevap verdim. Gülistan 4 Ocak 2020’de bana ulaşmaya çalışmıştı, akabinde ben de kendisine dönüş yaptım” şeklinde ifade verdi.

‘SESSİZDEYDİ’ SAVUNMASI

HTS kayıtlarına göre Gülistan, kaybolduğu 4 Ocak 2020 gecesi 20.00 ile 23.09 arasında sevgilisini üç saat boyunca defalarca aradı ancak ulaşamadı. Aynı gece mesaj attığı ve Abakarov’un annesinin de genç kızı aradığı tespit edildi. Bu aramalara neden cevap vermediği sorulan Abakarov, “Telefonum sessizdeydi” savunmasını yaptı.

OLAY GECESİ ÇELİŞKİLİ

Abakarov’un en dikkat çeken çelişkilerinden biri de olay gecesine ilişkin anlatımı oldu. Önce “Babam ‘kızı arabayla bırak’ dedi” diyen Abakarov, devamında “Arkasından gittiğim için bana bayağı kızdı” ifadelerini kullandı. Gülistan’ın araca binmeyi reddettiğini söyleyen Abakarov, Doku’yu araçla takip ettiğini, polislerin de olaya dahil olduğunu anlattı.

‘ÇAMURA SAPLANDI’ DEDİ

Abakarov’un ifadesindeki bir diğer çelişki ise araçla ilgili oldu. İlk ifadelerinde hiç bahsetmediği “aracın çamura saplandığı” iddiasını yıllar sonra dile getirdi. Ancak kamera kayıtlarında araçta çamur izine rastlanmaması, bu beyanı da tartışmalı hale getirdi.

Soruşturmada Abakarov ile birlikte annesi ve üvey babası da “delil karartma” suçlamasıyla tutuklandı.

ESKİ BAŞHEKİM TUTUKLANDI

- TUNCELİ’de 5 Ocak 2020’den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hastane kayıtlarının silindiği iddiası üzerine gözaltına alınan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorgusu tamamlanan Özdemir, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve gizlemek” suçundan tutuklandı.

Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada, Doku’nun 31 Aralık 2019’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığı kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girmişti. Sağlık Bakanlığınca, Gülistan Doku soruşturması kapsamında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve müfettiş görevlendirildiği bildirilmişti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olan Çağdaş Özdemir, 2018 ve 2021 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi, 2022 yılına kadar ise Tunceli İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmıştı.