MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriArkadaşı tarafından vurulan Vedat, 24 günlük yaşam savaşını kaybetti
GeriGündem Arkadaşı tarafından vurulan Vedat, 24 günlük yaşam savaşını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

Arkadaşı tarafından vurulan Vedat, 24 günlük yaşam savaşını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arkadaşı tarafından vurulan Vedat, 24 günlük yaşam savaşını kaybetti
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP’te yardım etmek için gittiği fıstık bahçesinde, arkadaşı Uğur G., tarafından iddiaya göre yanlışlıkla pompalı tüfekle vurularak yaralanan Vedat Caner (22), 24 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 13 Ağustos günü Nizip ilçesinin Dutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Vedat Caner iddiaya göre, arkadaşı Uğur G.’nin fıstık bahçesine yardım etmek için gitti. Uğur G., taşların üzerindeki şişelere ateş ederken, Caner’den şişeleri düzeltmesini istedi. Şişeleri düzeltemeye giden Vedat Caner, arkadaşı Uğur G. tarafından iddiaya göre yanlışlıkla pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Vedat Caner, Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan Caner, bu sabah doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Caner’in cesedi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Uğur G., ise sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle