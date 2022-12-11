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Arkadaşı tarafından seyir halindeki aracında vurularak öldürüldü

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa #Cinayet
Arkadaşı tarafından seyir halindeki aracında vurularak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 20:23

İstanbul, Gaziosmanpaşa’da otomobiliyle seyir halindeyken arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 14.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathane işletmeciliği yapan Abdullah Gültekin, otomobilinde yakın arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yakın arkadaşı saldırı sonrasında olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Gültekin, otomobil ile uzaklaşmak isterken aldığı kurşun yarası nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek başka bir araca çarptı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin’i hastaneye kaldırdı. Gültekin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

“ABİ KARDEŞ GİBİLERDİ”

Olayın ardından olay yerine gelen Gültekin’in arkadaşı, “İkisi de kardeşimiz gibiydi. Arkadaşlar da zaten abi kardeş gibilerdi. Aralarında tartışma çıkmış sonra da silahlı kavgaya dönmüş diye duyduk. Ne oldu nasıl oldu tam bilmiyoruz. İkisini de tanıyorduk. Yazık oldu” dedi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa #Cinayet

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