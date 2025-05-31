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Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan 10 yaşındaki Yusuf, entübe edildi

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#Konya#İlkokul#Akran Zorbalığı
Arkadaşı tarafından boğazı sıkılan 10 yaşındaki Yusuf, entübe edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 09:51

Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılmasıyla fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf T. (10), entübe edildi.

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Olay, 28 Mayıs'ta öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana geldi. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Yusuf T. ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf T.'nin fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü.

Okuldaki öğretmenler, ilk müdahalesini yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf T., gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Yusuf T., entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı.

Yusuf T.'nin tedavisi sürerken, İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

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#Konya#İlkokul#Akran Zorbalığı

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